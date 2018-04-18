Ibrahimovic Dünya Kupası için dönüyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Ibrahimovic için dönüyor

    Ibrahimovic Dünya Kupası için dönüyor

    'nin Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ile 2018 'na katılacağını söyledi.

    'de yayınlanan Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce emeklilik kararı aldığı 'na dönüş sinyali verdi.

    'nda mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupası'na katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

    Uzun süreli sakatlığı nedeniyle ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic, ABD'nin Galaxy takımı ile anlaşmış ve çıktığı 3 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.

    İsveçli yıldız futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:12
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