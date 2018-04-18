Cumhurbaşkanı'na takdim edildi – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'na takdim edildi

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a>'na takdim edildi

    temsilcisi , Dünya Futsal Şampiyonası’nda 2. oldu. Sporcular kupalarını, ’a sundu

    Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan temsilcisi takımı, Dünya Şampiyonası'nda da formasıyla katılarak dünya ikincisi olmuştu. 'Altın Kızlar' lakaplı takımı, kazandıkları kupayı 'a takdim etmek için Ankara'ya gitti.

    GÖLCÜK'E ÖZEL SELAM
    Burada 'nin grup toplantısına katılan 'Altın Kızlar', 'ın konuşması sonrasında kazandıkları ödülü takdim etti. Erdoğan, İsrail'de düzenlenen turnuvada bayrağımızı dalgalandırdıkları için tüm takıma teşekkür etti, sporcular ile tek tek tokalaşarak kutladı. Sporcular, kupayı Erdoğan'a verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, ve Gölcük'e özel selamlarını iletti.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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