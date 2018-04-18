Cumhurbaşkanı'na takdim edildi
Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Dünya Futsal Şampiyonası’nda 2. oldu. Sporcular kupalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu
GÖLCÜK'E ÖZEL SELAM
Burada AK Parti'nin grup toplantısına katılan 'Altın Kızlar', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sonrasında kazandıkları ödülü takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'de düzenlenen turnuvada bayrağımızı dalgalandırdıkları için tüm takıma teşekkür etti, sporcular ile tek tek tokalaşarak kutladı. Sporcular, kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Kocaeli ve Gölcük'e özel selamlarını iletti.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:03
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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