Fernando Torres sezon sonunda ayrılıyor
İspanyol futbolcu Fernando Torres, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid Kulübü'nden sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.
Kulübün sponsorlarından birinin, başkent Madrid'deki etkinliğine katılan Torres, takımda eskiden olduğu kadar büyük bir rol üstlenmediğine dikkati çekerek, "Elveda demek için asla doğru bir an yoktur. Hala futbol oynayabileceğimi düşünüyorum ama burada fazla şans bulamıyorum. Kararımda etkili olan düşünce buydu." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Diego Simeone ile arasında bir sorun olmadığını dile getiren 34 yaşındaki golcü, gelecekte Atletico Madrid'de farklı görevlerde bulunmak istediğini de söyledi.
Kulüpten yapılan duyuruda ise Torres'in jübilesini yapacağı La Liga'nın son haftasındaki Eibar maçında, özel bir tören düzenleneceği belirtildi.
Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yılları arasında forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a transfer olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarının ardından 2015'te İspanyol kulübüne geri dönmüştü.
Atletico Madrid kariyerindeki 330 maçta 113 kez fileleri havalandıran Torres, bu sezon ise 34 karşılaşmada 7 gol attı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:28
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 3
Yorum
Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
NE OLDU BU RODRİGES E. HABABAM GS GS TAKIMI İÇİNDE GS İÇİN CANINA DİŞİNİ TAKACAK KAREKTERLER NE YAZIK Kİ YOK. BU GS YIN ŞAMPİYON OLMAK GİBİ DÜŞÜNCESİ VEDE HAVASI DA YOK.
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