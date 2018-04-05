Helal olsun Emre – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Helal olsun Emre

    Helal olsun Emre

    , Bayır köyündeki cami için kesenin ağzını açtı.

    Deportıvo'da forma giyen gururumuz memleketi 'nun Mesudiye ilçesi Bayır Köyü'ndeki cami yapımı için kesenin ağzını açtı. Köy halkının yeni bir cami yaptırdığını duyan Emre Çolak babası aracığıyla yüklü bir miktarda bağışta bulundu. Emre bu davranışıyla herkesin takdirini toplamayı başardı. (Takvim)

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:53
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