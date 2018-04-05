Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ayın futbolcusu için aday!

    Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday!

    Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu , İngiltere 'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.

    Ara transfer döneminde 'tan Everton'a giden Cenk, 'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.

    Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), (), Muhammed Salah (), () ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.

    Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.

    CENK TOSUN'A OY VERMEK İÇİN RESİME TIKLAYIN...

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:07
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