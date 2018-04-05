Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday!
Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.
Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.
Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.
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- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:07
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 13
Yorum
ense traşı seninki bu kadar tesis yaptın halada yapacam diyorsun eyvallah bunca zamandır tc yapmadan alt yapıdan kimi çıkardın kaça sattın ne kupa aldın
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Trabzonspor 17. başkanını seçecek
Toplam 1
Yorum
ahmet trabzonda bu şartlarda başkan adayı çıkması bile bir mucize. kimse 150 milyon euro borçlu bir kulüpte sorumluluk altına girmek istemez.
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 11
Yorum
AHMET BU SENE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON O-LA-MA-YA-CAK.
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