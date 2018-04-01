Ibrahimovic, ABD kariyerine harika başladı! | VİDEO – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Ibrahimovic, kariyerine harika başladı! | VİDEO

    Ibrahimovic, <a href="/index/abd?id=31e27dd9-00db-4acd-9d53-3b9865a91168" class="" rel="tag">ABD</a> kariyerine harika başladı! | VİDEO

    'nin Galaxy ekibiyle çıktığı ilk maçta iki gol atan İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, performansıyla taraftarların beklentisini karşıladığını söyledi.

    temsilcisi 'dan ayrılarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Galaxy'ye transfer olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, 'deki kariyerine fırtına gibi başlangıç yaptı.

    'ı ağırladıkları derbinin 71. dakikasında oyuna giren tecrübeli futbolcu, 77 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımının 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmasında büyük rol oynadı.

    Ibrahimovic, basınına yaptığı açıklamada, "Maçta 3-0 geride olduğumuz sürede heyecanla oyuna girmeyi bekledim. Heyecanım, zor durumdaki takımım için bir şeyler yapma isteğim nedeniyle her geçen dakika arttı. Geçmişe bakarsanız oynadığım her takımda çıktığım ilk maçta gol atmayı başardım. Bunun değişmesine izin veremezdim. Stattaki genç futbolseverlere çılgınca goller atarak örnek olmak istedim. Taraftarlar Zlatan'ı istedi, ben de onlara Zlatan'ı verdim." ifadelerini kullandı.

    Uzun süredir forma giymediği için karşılaşmada zorlandığını belirten Ibrahimovic, "Maç eksiğim nedeniyle sahada olduğum 20 dakikalık sürede 40 karşılaşmaya çıkmışım gibi hissettim ancak taraftarlar sizi desteklediğinde oynamak daha kolay oluyor. Sizi güzel karşılayan bir camia olduğunda her şey daha da kolaylaşıyor. İşler güzel gittiğinde takım arkadaşlarınızın mutluluğunu görebiliyorsunuz ve bunun devam etmesini istiyorsunuz. Yine de maç bittiğinde mutlu oldum çünkü daha fazla oynayabileceğimi düşünmüyordum." şeklinde konuştu.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:10
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