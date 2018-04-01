Erkan Zengin'in kontratında problem çıktı
Eskişehirspor'dan İsveç İsveç 1. Ligi Hammarby'e transfer olan Erkan Zengin, kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmadı.
İsveç 1. Ligi (Allsvenskan) maçları bu hafta başladı. Erkan Zengin'in Eskişehirspor'dan transfer olduğu Hammarby, sahasında IK Sirius takımını 3-1 yendi. Kontratında pürüz çıkan Erkan Zengin, maçı 40 bin Hammarby taraftarı ile birlikte tribünden izledi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Zengin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Öte yandan Hammarby kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor'un Erkan Zengin'in, Hammarby kulübü ile yaptığı anlaşmayı kabul etmediği için ilk maçta oynatamadıkları belirtildi. Konunun yakından takip edildiği ve problem giderilince Erkan Zengin'in takımda yer alacağı bildirildi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:12
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Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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