Erkan Zengin'in kontratında problem çıktı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'in kontratında problem çıktı

    Erkan Zengin'in kontratında problem çıktı

    'dan İsveç 1. Ligi Hammarby'e olan , kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmadı.

    'dan İsveç 1. Ligi Hammarby'e olan , kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmadı.

    İsveç 1. Ligi (Allsvenskan) maçları bu hafta başladı. Erkan Zengin'in Eskişehirspor'dan transfer olduğu Hammarby, sahasında IK Sirius takımını 3-1 yendi. Kontratında pürüz çıkan Erkan Zengin, maçı 40 bin Hammarby taraftarı ile birlikte tribünden izledi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Zengin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

    Öte yandan Hammarby kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor'un Erkan Zengin'in, Hammarby kulübü ile yaptığı anlaşmayı kabul etmediği için ilk maçta oynatamadıkları belirtildi. Konunun yakından takip edildiği ve problem giderilince Erkan Zengin'in takımda yer alacağı bildirildi.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erkan Zengin'in kontratında problem çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN