PAOK’a ceza yağdı protestolar başladı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    ’a ceza yağdı protestolar başladı

    <a href="/index/paok?id=36004c48-174d-4201-91d8-b61e697c8866" class="" rel="tag">PAOK</a>’a ceza yağdı protestolar başladı

    AEK karşılaşmasında ofsayt nedeniyle verilmeyen golden sonra, belinde silahla sahaya giren Başkanı 'e 3 yıl futboldan men ve 100 bin euro para cezası verildi.

    AEK karşılaşmasında ofsayt nedeniyle verilmeyen golden sonra, belinde silahla sahaya giren Başkanı 'e 3 yıl futboldan men ve 100 bin euro para cezası verildi. Hükmen yenik sayılan 'un bu sezon 3, gelecek sezon ise 2 puanının silineceği belirtildi. Takımlarının haksızlığa uğradığını düşünen PAOK taraftarları, büyük arbedenin yaşandığı gösterilerinde güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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