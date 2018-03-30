Ayrılmak istiyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ayrılmak istiyor

    Ayrılmak istiyor

    Polonyalı golcünün takımdan ayrılma talebini doğrulayan yönetim kurulu başkanı Rummenigge, “Hayallerinin takımı ’de oynamak istiyor” dedi

    'teki geleceği tartışma konusu olan 'den flaş bir hamle geldi. Polonyalı golcünün, 'le transfer görüşmelerine onay verilmesini yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'ye ilettiği bildirildi. İspanyolların prestijli gazetesi AS'ın haberine göre, bu talep Rummenigge tarafından da doğrulandı. Alman efsane, "Lewandowski hayallerinin takımı 'de oynamak istiyor" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. Gazete ayrıca, eflatun-beyazlıların yıldız ismi kadrosuna katmak için 150 milyon euro civarı bir bütçe ayıracağını satırlarına taşıdı.

    ALTERNATİFLER BELİRLENDİ
    Sezon sonunda golcüsünün ayrılığına hazırlanan , alternatifler için de çalışmalara da şimdiden başladı. Bavyera ekibinin forvet adaylarının Alvaro Morata, Edinson Cavani ve Timo Werner olduğu iddia edildi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ayrılmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN