Ayrılmak istiyor
Polonyalı golcünün takımdan ayrılma talebini doğrulayan yönetim kurulu başkanı Rummenigge, “Hayallerinin takımı Real Madrid’de oynamak istiyor” dedi
ALTERNATİFLER BELİRLENDİ
Sezon sonunda golcüsünün ayrılığına hazırlanan Bayern Münih, alternatifler için de çalışmalara da şimdiden başladı. Bavyera ekibinin forvet adaylarının Alvaro Morata, Edinson Cavani ve Timo Werner olduğu iddia edildi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:40
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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