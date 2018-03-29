UEFA'dan şikeye rekor ceza! 10 yıl men
UEFA, Arnavutluk ekiplerinden Skenderbeu'ya şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl futboldan men ve 1 milyon euro para cezası verdi
UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya çok ağır bir ceza verdi! 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu, 10 yıl Avrupa'dan men edildi.
Sporx'in haberine göre, Skenderbeu'nun 50'den fazla maçta şike yaptığını belirten UEFA, Arnavutluk ekibine ayrıca 1 milyon Euro para cezası verdi.
SKENDERBEU CAS'A GİDECEK
Kulüp hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Bu hikayede biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz ve hakkımızı savunacağız'' sözlerini kullandı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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