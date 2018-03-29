Avrupa yanıyor
Avrupa’nın devleri, Dünya Kupası öncesi transfer harekatına başladı. Real Madrid Neymar’a, Barcelona Griezmann’a, Chelsea’de de Asensio’ya imza attırmak için geri sayıma başladı
YOK BÖYLE PARALAR!
Chelsea'de Neymar için kaynak yaratmak isteyen Madrid'in kapısını çaldı. Asensio'yu kadrosuna katmayı hedefleyen İngiliz ekibi, 150 milyon euro bonservis önerdi. Juventus ise şova hazırlanıyor. Liverpool'dan Emre Can, Arsenal'den Ramsey'le anlaşan İtalyan temsilcisi, kısa süre içinde imzaları attırmayı planlıyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
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İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
taraftar KAHVE'de Galatasaray'a Avrupadan men ve transfer yasağı geleceği konuşuluyor..Dedikodu tabii ..
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Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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