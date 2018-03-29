Avrupa yanıyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    yanıyor

    <a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a> yanıyor

    ’nın devleri, öncesi transfer harekatına başladı. ’a, Griezmann’a, ’de de Asensio’ya imza attırmak için geri sayıma başladı

    'da transfer piyasası erken açıldı. Birçok yıldız futbolcunun ismi farklı kulüplerle anılırken, imza aşamasına gelenler oldu. 2018 öncesi transfer harekatına başlayan ekiplerin başında geliyor. İspanyol devi, 'nin 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle kadrosuna kattığı için 400 milyon euro'yu gözden çıkardı. 25 yaşındaki Brezilyalı'nın da Madrid'e gitmek istediği iddia edildi. Madrid'in ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan kaleci Courtois'le de yakından ilgilendiği belirtildi. Diğer bir İspanyol devi ise A.Madrid'in yıldızı Griezmann'ın işiti bitirdi. Fransız futbolcuyu ikna eden Barça, bonservisi için de 100 milyon euro ödemeye hazır olduğunu Atletico'ya iletti.

    YOK BÖYLE PARALAR!
    'de için kaynak yaratmak isteyen Madrid'in kapısını çaldı. Asensio'yu kadrosuna katmayı hedefleyen İngiliz ekibi, 150 milyon euro bonservis önerdi. ise şova hazırlanıyor. 'dan Emre Can, 'den Ramsey'le anlaşan İtalyan temsilcisi, kısa süre içinde imzaları attırmayı planlıyor.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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