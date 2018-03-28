Üç büyüklerin yeni gözdesi!

Ligin tamamlanmasıyla birlikte üç büyük takım yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak. Önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir ismin transferinde karşı karşıya gelmesi bekleniyor. O isim Alanyaspor'da iyi bir yıl geçiren Emre Akbaba. İşte Emre Akbaba'nın bu seneki performansı.