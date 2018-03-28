Üç büyüklerin yeni gözdesi! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Üç büyüklerin yeni gözdesi!

    Üç büyüklerin yeni gözdesi!

    Ligin tamamlanmasıyla birlikte üç büyük takım yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak. Önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir ismin transferinde karşı karşıya gelmesi bekleniyor. O isim Alanyaspor'da iyi bir yıl geçiren Emre Akbaba. İşte Emre Akbaba'nın bu seneki performansı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:15
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