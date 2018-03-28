CenGİZLİ golcü! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    CenGİZLİ golcü!

    CenGİZLİ golcü!

    Fotomaç yazarı Mert Aydın, dün akşam oynanan Karadağ maçından sonra milli takımın hasretini çektiği gizli golcü konusunu ele aldı. İşte o yazı...

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:24
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