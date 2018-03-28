Capello, Jiangsu Suning'den ayrıldı
Çin Süper Lig ekiplerinden Jiangsu Suning, İtalyan teknik direktör Fabio Capello ile yolları ayırdı.
Jiangsu Suning Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dostça görüşmelerin ardından Fabio Capello ile karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırma kararı aldık. Sayın Capello artık futbol takımımızın başında bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.
Capello, 2017'nin haziran ayında Jiangsu Suning Kulübü ile 18 aylık sözleşme imzalamıştı.
Daha önce Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ile İngiltere ve Rusya Milli Takımları'nı da çalıştıran 71 yaşındaki Capello, bu sezon Çin ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı.
Öte yandan Jiangsu Suning, Capello'nun yerine Rumen çalıştırıcı Cosmin Olaroiu'yu takımın başına getirdi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:05
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Deplasman forması da belli oldu!
Toplam 1
Yorum
NEDEN HERSENE REZALET NEDEN HERSENE REZALET BU FORMALAR. NEDEN YA. GEÇEN SENEKİ 2016-2017 SEZONU NİCE ÇIZGİLİ PARÇA FORMA DIŞINDA SON 10 YILDIR REZLET FORMALAR
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
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Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca'nın ne yaptığını anlamak çok zor.Adam kendi milli takımında oynuyor,antrenmanda sert oynadı diye FB de kadro dışı..FB düzelmez.
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Yeni Oğuzhan, Ahmet Canbaz!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Hani Şenol Hocada ne değerlendirir ya bu futbolcuyu ! Sayın Şenol Güneş zamanında alınan genç futbolcuların hangisi kazandırıldı takıma ?
Capello, Jiangsu Suning'den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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