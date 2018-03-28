Capello, Jiangsu Suning'den ayrıldı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Capello, 'den ayrıldı

    Capello, <a href="/index/jiangsu-suning?id=2b212d22-042a-43ac-8954-2cdb8af15081" class="" rel="tag">Jiangsu Suning</a>'den ayrıldı

    Çin Süper Lig ekiplerinden , İtalyan teknik direktör ile yolları ayırdı.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dostça görüşmelerin ardından ile karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırma kararı aldık. Sayın Capello artık futbol takımımızın başında bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.

    Capello, 2017'nin haziran ayında Kulübü ile 18 aylık sözleşme imzalamıştı.

    Daha önce Milan, , Roma, Juventus ile İngiltere ve Rusya 'nı da çalıştıran 71 yaşındaki Capello, bu sezon Çin ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı.

    Öte yandan Jiangsu Suning, Capello'nun yerine Rumen çalıştırıcı Cosmin Olaroiu'yu takımın başına getirdi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:05
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