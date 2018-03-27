Brezilya, Almanya'dan rövanşı 1-0'la aldı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    , 'dan rövanşı 1-0'la aldı

    <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a>, <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a>'dan rövanşı 1-0'la aldı

    2018 hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 1-0 mağlup etti.

    Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip , 37. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    'nın son sahibi , ikinci yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve mücadele 'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Bu sonuçla 23 maç sonra kaybeden , önceki yenilmezlik serisi rekorunu egale etmeyi başaramadı. Türk asıllı futbolculardan Liverpoollu Emre Can ile Arsenalli 'in forma giymediği 'da, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ise 81'inci dakikada yerini Timo Werner'e bıraktı.

    'da ise Beşiktaşlı Talisca kadroda yer almadı.

    - İngiltere ile İtalya yenişemedi

    'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise , vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

    , 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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