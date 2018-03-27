2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Brezilya, 37. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, ikinci yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve mücadele Brezilya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla 23 maç sonra kaybeden Almanya, önceki yenilmezlik serisi rekorunu egale etmeyi başaramadı. Türk asıllı futbolculardan Liverpoollu Emre Can ile Arsenalli Mesut Özil'in forma giymediği Almanya'da, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ise 81'inci dakikada yerini Timo Werner'e bıraktı.
Brezilya'da ise Beşiktaşlı Talisca kadroda yer almadı.
- İngiltere ile İtalya yenişemedi
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:23
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Veli Kavlak'ın dramı
Toplam 1
Yorum
RAYNER Bir kulüp oyuncuyu transfer aşamasında geçmiş ait sağlık taraması düzgün oldumu sigorta olur kulüp zararını alır sigorta araştırıp yapıyor
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Trabzonspor maçı biletleri satışa çıkıyor
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Yorum
GS Furkan Trabzonu çok rahat geçeriz Selçuk’ta iyileşmiş çok hırslı olması galibiyette payı olacağını düşünüyoruz
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Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Evi için yer baktı
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Yorum
sermiyan Siz Fenerbahçeye anca zarar verirsiniz.Sizin gibi başkan yöneticiler olmaz olsun.Çapsız insanlar
Brezilya, Almanya'dan rövanşı 1-0'la aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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