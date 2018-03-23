Iniesta’dan al haberi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Iniesta’dan al haberi

    Iniesta’dan al haberi

    , eski takım arkadaşı 'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    , eski takım arkadaşı 'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Eski takım arkadaşının 'e transferine şaşırmayacağını söyleyen İspanyol oyuncu, "Ben açıkçası diğer herkesten biraz farklı düşünüyorum. Real, Neymar ile çok daha iyi bir takım olur" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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