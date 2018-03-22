Ibrahimovic ABD yolunda
Manchester United forması giyen İsveçli futbolcunun, ABD takımlarından LA Galaxy'ye gideceği iddia edildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in kariyerini ABD'de sürdüreceği ileri sürüldü.
İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde, sakatlığının ardından Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunu beklemeden Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'ye gideceği kaydedildi.
3 Mart'ta başlayan MLS'de transfer dönemi, 1 Mayıs'a kadar devam ediyor.
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından 2016 yılında İngiliz ekibine gelen İsveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı takımıyla 53 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:11
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Ibrahimovic ABD yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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