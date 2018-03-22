Ibrahimovic ABD yolunda – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Ibrahimovic ABD yolunda

    Ibrahimovic ABD yolunda

    forması giyen İsveçli futbolcunun, ABD takımlarından LA Galaxy'ye gideceği iddia edildi

    ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in kariyerini ABD'de sürdüreceği ileri sürüldü.

    İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde, sakatlığının ardından Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunu beklemeden Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Galaxy'ye gideceği kaydedildi.

    3 Mart'ta başlayan MLS'de transfer dönemi, 1 Mayıs'a kadar devam ediyor.

    Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından 2016 yılında İngiliz ekibine gelen İsveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı takımıyla 53 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:11
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