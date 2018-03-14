PSG, 10 kişiyle kazandı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    , 10 kişiyle kazandı

    PSG, 10 kişiyle kazandı

    Ligue 1'in 30. haftasında , uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede Angers'yi 2-1 yendi

    'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (), sahasında Angers'yi 2-1 mağlup etti.

    Ligue 1'in 30. haftasında PSG, Parc des Princes'te Angers'yi ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 12 ve 25. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadelede uzun süre 10 kişi oynadı.

    Angers'de Toko Ekambi'nin 75. dakikada kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.

    Mücadeleyi 2-1 kazanan lider PSG, üst üste 8. galibiyetini alarak 80 puana ulaştı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı.

    Üç maç sonra kaybeden Angers ise 32 puanla 14. sırada kaldı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:34
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