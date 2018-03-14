PSG, 10 kişiyle kazandı
Ligue 1'in 30. haftasında PSG, uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede Angers'yi 2-1 yendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'yi 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 30. haftasında PSG, Parc des Princes'te Angers'yi ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 12 ve 25. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, Thiago Motta'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadelede uzun süre 10 kişi oynadı.
Angers'de Toko Ekambi'nin 75. dakikada kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan lider PSG, üst üste 8. galibiyetini alarak 80 puana ulaştı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı.
Üç maç sonra kaybeden Angers ise 32 puanla 14. sırada kaldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:34
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
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