Yıldızlar maçı tribünden takip etti
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.
Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmada kadroda olmayan isimler mücadeleyi tribünden takip etti. Larin, Pepe, Tosic ve Vida, locadaki yerini aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ederken, kadroda olmayan yıldız isimler mücadeleyi locada takip etti. Sakatlığı bulunan Tosic ve Pepe'nin yanı sıra, cezalı olan Vida ve kadroda olmayan Larin karşılaşmayı tribünden izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de mücadeleyi takip edenler arasındaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la birlikte izledi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:13
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Yıldızlar maçı tribünden takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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