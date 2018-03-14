Yıldızlar maçı tribünden takip etti – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Yıldızlar maçı tribünden takip etti

    Yıldızlar maçı tribünden takip etti

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.

    'ın 'i konuk ettiği karşılaşmada kadroda olmayan isimler mücadeleyi tribünden takip etti. Larin, Pepe, Tosic ve Vida, locadaki yerini aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de maçı tribünden izledi.

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ederken, kadroda olmayan yıldız isimler mücadeleyi locada takip etti. Sakatlığı bulunan Tosic ve Pepe'nin yanı sıra, cezalı olan Vida ve kadroda olmayan Larin karşılaşmayı tribünden izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de mücadeleyi takip edenler arasındaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la birlikte izledi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:13
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