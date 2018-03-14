Bosna’ya bizden 3 isim – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bosna’ya bizden 3 isim

    Bosna’ya bizden 3 isim
    BOSNA Hersek A Milli Takımı'nın aday kadrosuna 'den 3 futbolcu çağrıldı. Aday kadroda 'den Visca ve Bajic ile 'dan Milosevic yer aldı. Bosna, 23 Mart'ta , 27 Mart'ta ise Senegal ile hazırlık maçlarına çıkacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bosna’ya bizden 3 isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN