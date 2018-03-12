Türk stadyumları damga vurdu! İşte Avrupa'nın en ekonomik stadyumları

2013 yılından bu yana Avrupa'da inşa edilen 30 stadyumu inceleyen KPMG, her bir stadyumun kapasitesini baz aldığı araştırmasında en ekonomik stadyumları açıkladı. Buna göre son 6 yılda Avrupa'da inşa edilen stadyumlar arasında en ekonomik 10 stadyumdan 7'si Türkiye'de inşa edildi. İşte Avrupa'nın en ekonomik 10 stadyumu.