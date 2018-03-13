Avrupa Kulüpler Birliği'nden PAOK kararı! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Avrupa Kulüpler Birliği'nden PAOK kararı!

    Avrupa Kulüpler Birliği'nden PAOK kararı!

    Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Yunanistan 'de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı 'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.

    ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliğindeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

    PAOK ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Kulübü Başkanı 'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.

    Daha sonra Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan 'in süresiz durdurulmasına karar vermişti.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:08
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