Avrupa Kulüpler Birliği'nden PAOK kararı!
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Yunanistan Süper Lig'de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı Ivan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.
ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliğindeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.
PAOK ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.
Daha sonra Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Lig'in süresiz durdurulmasına karar vermişti.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 21:08
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
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