Uşak'a yeni stat müjdesi
Uşak’a 10 bin kişinin üzerindeki kapasitesiyle kente yakışır UEFA standartlarında yeni bir stat geliyor.
Akhisar modeline benzer bir uygulama ile hayata geçirilecek yeni stat için yer belirleme işlemleri tamamlandı ve projelendirme çalışmaları başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve Tesislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk kente yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile birlikte stadın yapılacağı Kalfa Korusunda incelemelerde bulundu. Ziyarette projeye ilişkin istişareler gerçekleştirildi. 10 bin kişinin üzerinde kapasitesi ile UEFA standartlarını taşıyacak yeni sahanın kazanımları ele alındı.
Uşak'a değer katacak çalışmalar yapıldığını ve geleceğe dönük projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Futbolda önemli bir çıkış yakalayarak geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olduk. Kentimize büyük bir gurur yaşatan UTAŞ Uşakspor ile futbol meşalesi bu yıl da ilerilere taşındı. Liderliğini ilk haftadan bu yana sürdüren UTAŞ Uşakspor'un harladığı futbol ateşiyse Bir Eylül Stadını her maç seyirciyle dolduruyor. Hava koşullarının olumsuz olması durumunda dahi desteğini eksik etmeyen Uşaklılar, artık yeni statlarında ve daha iyi koşullarda takımlarının yanında olacak. Yer belirlemesi yapıldı ve projelendirme çalışmaları devam ediyor. UEFA standartlarında, kentimizin, takımımızın ve halkımızın hak ettiği yeni stadımız şimdiden hayırlı olsun. Bu alanda desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Banali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve değerli müdürümüz Dursun Türk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Uşak Belediyesi'nin amatör kulüplerden profesyonel kulüplere ve bireysel sporculara kadar her anlamda sağladığı desteklere değinen Başkan Cahan, sporda bugünü değil, yarınları düşünen bir yapıda olduklarını kaydetti. Yükselişini sürdüren UTAŞ Uşakspor ile stat ihtiyacının daha da ön plana çıkacağını paylaştı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:08
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
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