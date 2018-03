Uşak'a yeni stat müjdesi

Kentte geçtiğimiz yıl UTAŞ Uşakspor tarafından yakalanan ve futbol sahalarına can katan şampiyonluk büyük bir desteği de beraberinde getirdi. Her maç hava koşulları ne olursa olsun binlerce Uşaklı takımını desteklemek için Bir Eylül Stadını tıklım tıklım dolduruyor. Ancak fiziki koşullarındaki eksikliklerle dikkat çeken mevcut stat artık yeterli gelmiyor.Akhisar modeline benzer bir uygulama ile hayata geçirilecek yeni stat için yer belirleme işlemleri tamamlandı ve projelendirme çalışmaları başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve Tesislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk kente yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile birlikte stadın yapılacağı Kalfa Korusunda incelemelerde bulundu. Ziyarette projeye ilişkin istişareler gerçekleştirildi. 10 bin kişinin üzerinde kapasitesi ile UEFA standartlarını taşıyacak yeni sahanın kazanımları ele alındı.Uşak'a değer katacak çalışmalar yapıldığını ve geleceğe dönük projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Futbolda önemli bir çıkış yakalayarak geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig 'de şampiyon olduk. Kentimize büyük bir gurur yaşatan UTAŞ Uşakspor ile futbol meşalesi bu yıl da ilerilere taşındı. Liderliğini ilk haftadan bu yana sürdüren UTAŞ Uşakspor'un harladığı futbol ateşiyse Bir Eylül Stadını her maç seyirciyle dolduruyor. Hava koşullarının olumsuz olması durumunda dahi desteğini eksik etmeyen Uşaklılar, artık yeni statlarında ve daha iyi koşullarda takımlarının yanında olacak. Yer belirlemesi yapıldı ve projelendirme çalışmaları devam ediyor. UEFA standartlarında, kentimizin, takımımızın ve halkımızın hak ettiği yeni stadımız şimdiden hayırlı olsun. Bu alanda desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a, Başbakanımız Banali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak 'a ve değerli müdürümüz Dursun Türk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Uşak Belediyesi'nin amatör kulüplerden profesyonel kulüplere ve bireysel sporculara kadar her anlamda sağladığı desteklere değinen Başkan Cahan, sporda bugünü değil, yarınları düşünen bir yapıda olduklarını kaydetti. Yükselişini sürdüren UTAŞ Uşakspor ile stat ihtiyacının daha da ön plana çıkacağını paylaştı.