Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor

Yunanistan Süper Ligi'nde, PAOK-AEK maçında yaşananlar, ülke futbolunda devam eden şiddet olaylarındaki tırmanışın devam ettiğini gösterdi.

Ligin 25'inci haftasında 0-0 devam eden mücadelenin uzatma dakikalarında attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmayan ev sahibi PAOK'un stadı Toumba'da yaşanan şiddet olayları, mücadeleye damga vurdu.

Ofsayt kararının ardından oyuncuların uzun süre itirazlarını sürdürmesi ve PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in korumaları eşliğinde belindeki silahıyla sahaya girerek maçın hakemi Yorgos Kominis'i tehdit etmesi, ülke futbolunda yaşanan şiddetin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi.

Maçın ertelenmesi, hükümetin ligi süresiz askıya alması ve son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin Yunanistan'ın önde gelen spor sitelerinden Gazzetta'nın Başeditörü Thanos Sarris AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarris, Yunanistan futbolunda şiddeti önleme konusunda son yıllarda doğru adımlar atılmasına rağmen bunların teorik seviyede kaldığını belirterek, "Yunanistan'da gerekli yasa ve yönetmelikler mevcut. Ama bunların uygulanması için siyasi irade gerekli." ifadelerini kullandı.

Savvidis'in sahaya silahla girmesinin ülke futbolundaki sorunların sadece görünen yüzü olduğunu vurgulayan Sarris, "Güçlü ve siyasi bağlantıları olan kulüp başkanları da şiddet olaylarının çıkmasına sebep oluyor. Ama bunu sadece bir etkene bağlayamazsınız. Yunanistan'da bu sorunlar köklü ve çok uzun zamandır devam ediyor. Saha kapatarak veya para cezası vererek bunları çözemezsiniz. Çok daha temele yönelik çözümler aramalısınız." değerlendirmesini yaptı.



"Grexit gerekli olabilir"

Sarris, UEFA ve FIFA'nın Yunan futboluna yönelik daha sıkı denetimler getirmesi gerektiğine inandığını kaydederek, "Belki de Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Vassiliadis'in işaret ettiği gibi şiddet ve yolsuzlukla savaşmak için ülkenin Avrupa organizasyonlarından ihraç edilmesi anlamına gelen 'Grexit', çözüm için gerekli olabilir." dedi.

Yunan futbolunda yolsuzluğun yerleşik bir hal aldığını savunan Sarris, "Özellikle ülkedeki ekonomik krizin ardından futbol patronları ve onların çıkarlarının korunması, şiddet olaylarının ortaya çıkmasında bariz bir etken olarak rol aldı. Futbol ve siyaset arasında güçlü bir ilişki var. Ülkeyi futbol, iş dünyası ve futbol üçgeni yönetiyor diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

PAOK hükmen yenik sayıldı

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren PAOK, geçen ay da benzer bir olay ile gündeme geldi. Ligin 23'üncü haftasında Toumba Stadı'nda PAOK ve zirvenin diğer ortağı Olympiakos arasındaki maç, konuk ekibin teknik direktörü atılan yabancı maddeyle yaralanmasının ardından başlamadan ertelendi.

Olayın ardından PAOK hükmen 3-0 mağlup sayılırken, 3 puan silme ve evindeki iki maçı seyircisiz oynama cezaları aldı. PAOK'un karara itirazının ardından puan silme ve seyircisiz oynama cezaları iptal edildi.



Cezalar işe yaramıyor

Yunanistan futbolunda son dönemde şiddet içerikli birçok olay daha yaşandı. Olympiakos ile AEK arasında geçen şubat ayında Karaiskakis Stası'nda oynanan ve konuk ekip AEK'nin son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandığı maçın ardından sinirlerine hakim olamayan Olympiakos taraftarları, sahaya girdi. Emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak zorlukla önleyebildiği olayların ardından Olympiakos'a 3 puan silme, 2 maç seyircisiz oynama ve 90 bin avro para cezaları verildi.

Yunanistan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin fanatikler tarafından kundaklanması gerekçesiyle geçen sezon ağustos ayında başlaması planlanan Yunanistan Süper Ligi, güvenlik endişesiyle ertelenerek 10 Eylül'de başlatıldı.

2014 yılında ise eski hakem Hristoforos Zografos, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kolonos semtinde saldırıya uğradı. Motosikletli iki saldırgan, Zagrafos'a sopalarla saldırdı ve FIFA kokartlı eski hakemin hastaneye kaldırılmasının ardından lig yine bir süre ertelendi.



Olaylı kupa maçları

Yunanistan Kupası'nda 2015-16 sezonunun maçlarına da yaşanan şiddet olayları damga vurdu. PAOK ile Olympi·akos arasında oynanan yarı fi·nalin ilk ayağında hakemin kararına sinirlenen ev sahibi PAOK taraftarları stada indi ve maç yarıda kaldı.

Olayın ardından hükümet yetkilileri, kupa maçlarını iptal etti. FIFA, Yunanistan Futbol Federasyonuna üyelikten çıkarma ve uluslararası organizasyonlardan men etme cezaları verebileceği yönünde uyarı yapınca turnuvaya devam edildi.

İlk maçtaki olaylar, ikincisinde de olayları protesto etmek için sahaya çıkmadığı gerekçesiyle PAOK, karşılaşmalardan hükmen 3-0 mağlup sayıldı ve kupadan elendi.

Olympiakos ve AEK arasında oynanan kupanın finali ise emniyet güçlerinin talebi üzerine iki kez ertelendi. Ülkede gerçekleşen grev ve eylemler gerekçesiyle 10 günlük gecikmenin ardından oynanabilen final maçını ise AEK 2-1 kazandı.



Derbiler olaylı geçiyor

Yunanistan'ın köklü kulüpleri Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan birçok maça da skordan çok şiddet olayları damga vurdu.

2015-16 sezonunda iki takım arasında başkent Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadı'nda yapılan karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Olympiakoslu futbolculardan Alfred Finnbogason, Panathinaikos tribünlerinden atılan bir meşale nedeniyle hafif yaralandı. Olayın sonrasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınamaması gerekçesiyle maç ertelendi.

Karara sinirlenen Panathinaikos seyircisi ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 16 taraftar tutuklandı ve 3 polis yaralandı. Federasyon ise hükmen 3-0 mağlup ilan ettiği Panathinaikos'a 3 puan silme, 4 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.



Ölüm getiren rekabet

İki takım arasında 16 Ocak 2008'de yapılan maçtan sonra taraftarlar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki bir Olympiakos taraftarı göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Nisan 1993'te ise iki kulüp arasındaki basketbol maçının ardından 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir Panathinaikos taraftarı da yaşamını yitirdi.



Ekonomik kriz futbola da zarar verdi

Yunanistan'da ilk olarak 2009'da etkisini gösteren ekonomik kriz de futbola darbe vurdu.

Tüm futbol otoritelerini şaşırtarak 2004'te Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan zaferle ayrılan Yunanistan'da ekonomik yönde yaşanan sarsıntının ardından ligde forma giyen birçok futbolcu maaşlarını zamanında alamazken, yabancı oyunculardan alınan vergi ise artırıldı.

Yatırımlarının azalmasının ardından ülkenin önde gelen futbol altyapı okulları kapandı. Yunanistan Profesyonel Futbolcular Birliği (PSAP) ile federasyon yetkilileri arasında yardım fonu, alacakların ödenmesi gibi konularda yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından futbolcular birçok kez grev yapma noktasına geldi.







Basketbolda da yaşandı

Ülke basketbolunda ise geçen sezon oynanan Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos Aris'i 68-59 yenerek kupayı üst üste 6'ncı kez müzesine götürdü. Maç sırasında yaşanan olaylar ise karşılaşmanın önüne geçti. Emniyet güçleri ile Arisli taraftarlar arasında maç öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.