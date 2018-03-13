VAR çevrimiçi olarak test edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde düzenlenen test müsabakalarında VAR sistemi ilk kez çevrimiçi olarak uygulandı.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri ve VAR Proje Koordinatörü Murat Ilgaz'ın yerinde izlediği test müsabakalarında, Süper Lig'den 8 hakem ve 6 yardımcı hakem görev aldı.

TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan takımların yaptığı 5 test maçında, VAR tarafından gerekli durumlarda müsabaka hakemine pozisyonu tekrar izlemesi konusunda tavsiyede bulunuldu.



