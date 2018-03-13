VAR çevrimiçi olarak test edildi
Türk futbolunda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrimiçi olarak denendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde düzenlenen test müsabakalarında VAR sistemi ilk kez çevrimiçi olarak uygulandı.
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri ve VAR Proje Koordinatörü Murat Ilgaz'ın yerinde izlediği test müsabakalarında, Süper Lig'den 8 hakem ve 6 yardımcı hakem görev aldı.
TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan takımların yaptığı 5 test maçında, VAR tarafından gerekli durumlarda müsabaka hakemine pozisyonu tekrar izlemesi konusunda tavsiyede bulunuldu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:28
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Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
forza Besiktas hemen macin basinda taraftar destegiyle erken gol ve pesinden 20.dk 2-0 devrenin son dakikasinda 3 yaparsak tur bizim olur.Olmaz demeyin
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 16
Yorum
sorcerer en cok puan kaybeden 11 hangisi. yavas yavas derken ligin 250 hafta oldugunu unutmamış tbrkler kazanmak için gol lazım bunuda hatırla arada
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G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST BOŞUNA KADIKÖYE GİTMEYİN. BU HAFTA İSTİRAHAT EDİN
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