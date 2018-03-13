VAR çevrimiçi olarak test edildi – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    VAR çevrimiçi olarak test edildi

    VAR çevrimiçi olarak test edildi

    Türk futbolunda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrimiçi olarak denendi.

    () yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde düzenlenen test müsabakalarında VAR sistemi ilk kez çevrimiçi olarak uygulandı.

    Genel Sekreteri Kadir Kardaş, () Başkanı , üyeleri ve VAR Proje Koordinatörü Murat Ilgaz'ın yerinde izlediği test müsabakalarında, 'den 8 hakem ve 6 yardımcı hakem görev aldı.

    TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan takımların yaptığı 5 test maçında, VAR tarafından gerekli durumlarda müsabaka hakemine pozisyonu tekrar izlemesi konusunda tavsiyede bulunuldu.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:28
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