Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı. Komşu'da önceki gün skandal bir olay yaşanmış, ligde 52 puanla 3. sırada bulunan PAOK'la, 54 puanla lider durumdaki AEK'nin maçında ev sahibinin verilmeyen golü sonrasında PAOK Başkanı Savvides silahla sahaya dalıp, hakemi ölümle tehdit etmesinin ardından mücadele yarıda kalmıştı.

'SEN ÖLDÜN' DEDİ

Sahaya girdikten sonra takıma 'çekilin' talimatı veren Savvides'in hakeme "Sen öldün" dediği öne sürülmüştü. İşte artan bu şiddet olayları sonrasında dün bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Spor Bakanı Yorgos Vassiliadis liglere ara verilmesi kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 50 kadar PAOK taraftarı, federasyonun verdiği saha kapatma cezası nedeniyle bir televizyon kanalını basmıştı.



KRİTİK ZİRVE

Komşu'da liglerin tamamen iptal edilip edilmeyeceği UEFA ve FİFA ile görüşmelerden sonra netleşecek.



Geri dönüş yok ağır ceza var

Spor Bakanı Yorgos Vassiliadis aldıkları bu sert ve radikal karar sonrasında, "Kuralların kesin uygulanması konusunda fikir birliğine varmadan ligleri tekrar başlatmayacağız. Geriye dönüş yok. Biz kuralları sıkı sıkıya uygulayacağız. Herkese sert cezalar gelecek" ifadelerini kullandı.