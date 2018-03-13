Komşu'da liglere ara – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    'da liglere ara

    <a href="/index/komsu?id=214df96d-24a7-42d0-8521-446ad8c9465d" class="" rel="tag">Komşu</a>'da liglere ara

    ’da hükümet, Başkanı ’in silahla sahaya dalması sonrası yarıda kalan karşılaşması ardından ligleri tatil etme kararı verdi

    Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı. 'da önceki gün skandal bir olay yaşanmış, ligde 52 puanla 3. sırada bulunan 'la, 54 puanla lider durumdaki 'nin maçında ev sahibinin verilmeyen golü sonrasında Başkanı silahla sahaya dalıp, hakemi ölümle tehdit etmesinin ardından mücadele yarıda kalmıştı.

    'SEN ÖLDÜN' DEDİ
    Sahaya girdikten sonra takıma 'çekilin' talimatı veren 'in hakeme "Sen öldün" dediği öne sürülmüştü. İşte artan bu şiddet olayları sonrasında dün bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Spor Bakanı Yorgos Vassiliadis liglere ara verilmesi kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 50 kadar PAOK taraftarı, federasyonun verdiği saha kapatma cezası nedeniyle bir televizyon kanalını basmıştı.

    KRİTİK ZİRVE
    'da liglerin tamamen iptal edilip edilmeyeceği ve FİFA ile görüşmelerden sonra netleşecek.

    Geri dönüş yok ağır ceza var
    Spor Bakanı Yorgos Vassiliadis aldıkları bu sert ve radikal karar sonrasında, "Kuralların kesin uygulanması konusunda fikir birliğine varmadan ligleri tekrar başlatmayacağız. Geriye dönüş yok. Biz kuralları sıkı sıkıya uygulayacağız. Herkese sert cezalar gelecek" ifadelerini kullandı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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