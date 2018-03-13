Komşu'da liglere ara
Komşu’da hükümet, PAOK Başkanı Savvides’in silahla sahaya dalması sonrası yarıda kalan AEK karşılaşması ardından ligleri tatil etme kararı verdi
Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı. Komşu'da önceki gün skandal bir olay yaşanmış, ligde 52 puanla 3. sırada bulunan PAOK'la, 54 puanla lider durumdaki AEK'nin maçında ev sahibinin verilmeyen golü sonrasında PAOK Başkanı Savvides silahla sahaya dalıp, hakemi ölümle tehdit etmesinin ardından mücadele yarıda kalmıştı.
'SEN ÖLDÜN' DEDİ
Sahaya girdikten sonra takıma 'çekilin' talimatı veren Savvides'in hakeme "Sen öldün" dediği öne sürülmüştü. İşte artan bu şiddet olayları sonrasında dün bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Spor Bakanı Yorgos Vassiliadis liglere ara verilmesi kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 50 kadar PAOK taraftarı, federasyonun verdiği saha kapatma cezası nedeniyle bir televizyon kanalını basmıştı.
KRİTİK ZİRVE
Komşu'da liglerin tamamen iptal edilip edilmeyeceği UEFA ve FİFA ile görüşmelerden sonra netleşecek.
Geri dönüş yok ağır ceza var
Spor Bakanı Yorgos Vassiliadis aldıkları bu sert ve radikal karar sonrasında, "Kuralların kesin uygulanması konusunda fikir birliğine varmadan ligleri tekrar başlatmayacağız. Geriye dönüş yok. Biz kuralları sıkı sıkıya uygulayacağız. Herkese sert cezalar gelecek" ifadelerini kullandı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:10
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Komşu'da liglere ara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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