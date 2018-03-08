Samsunspor'da Durmuş dönemi resmen başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, teknik direktör Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından altyapıda görevli teknik direktör Besim Durmuş'un takımın başına geçtiğini söyledi.

Durmuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirten Karayılmaz, Samsunlu bir teknik adamın takımın başında bulunmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti. Karayılmaz, yeni dönemin Samsun ve Samsunspor'a hayırlı olmasını diledi.

Besim Durmuş ise Samsunspor'un her kademesinde görev yaptığına dikkati çekti. Samsunlu ve Samsunspor taraftarı olduğunu belirten Durmuş, şöyle konuştu: "Biz Samsunspor'un bir parçasıyız. Bu imza çok önemli değil, doğduğumuz günden beri buraya aitiz. Verimli olmamız gereken bir dönemdeyiz. O anlamda herkesin bir bütün olması gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımızın kendini yalnız hissetmemesi gerekiyor. Çok kısa sürede bulunduğumuz yerlerden ayrılıp Samsunspor'u hak ettiği yerlere birlikte taşıyacağız. Bana bu fırsatı tekrar verdikleri için beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah her şey iyi olacak. Anlaşma çok önemli değil, biz kulübün içindeyiz. Bu sadece prosedür gereğidir. Sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yeter ki Samsunspor iyi olsun."

Konuşmaların ardından Durmuş, sözleşmeye imza attı.