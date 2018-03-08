Denizlispor'da duraklama devri
Denizlispor, en yakın rakibi Adana Demirspor'a da 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 3'te 3 yaptıktan sonra Grandmedical Manisaspor'la uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü ve santrası yapılmayan golle berabere kalan Denizlispor, en yakın rakibi Adana Demirspor'a da 3-1 mağlup oldu.
Düşme hattının hemen üstündeki Adana Demirspor'la arasındaki puan farkı da 4 puan oldu. Tek basamak üzerindeki rakibi karşısında deplasmanda öne geçmesine rağmen ardından mağlubiyete engel olamayan Denizlispor'da Fatih Tekke de hakem tarafından itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.
Ligde düşme hattından sıyrılma fırsatını kaçıran ve rakibine 4 puanlık avantaj veren Denizlispor, ikili averaj üstünlüğünü de Adana Demirspor'a kaptırdı. Yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncularından Hasan Kılıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:59
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
Denizlispor'da duraklama devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.