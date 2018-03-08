Denizlispor'da duraklama devri – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da duraklama devri

    Denizlispor'da duraklama devri

    , en yakın rakibi 'a da 3-1 mağlup oldu.

    1'inci Lig'de teknik direktör yönetiminde 3'te 3 yaptıktan sonra Grandmedical Manisaspor'la uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü ve santrası yapılmayan golle berabere kalan , en yakın rakibi 'a da 3-1 mağlup oldu.
    Düşme hattının hemen üstündeki Demirspor'la arasındaki puan farkı da 4 puan oldu. Tek basamak üzerindeki rakibi karşısında deplasmanda öne geçmesine rağmen ardından mağlubiyete engel olamayan Denizlispor'da Fatih Tekke de hakem tarafından itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.
    Ligde düşme hattından sıyrılma fırsatını kaçıran ve rakibine 4 puanlık avantaj veren Denizlispor, ikili averaj üstünlüğünü de Adana Demirspor'a kaptırdı. Yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncularından Hasan Kılıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:59
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