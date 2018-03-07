4 günde şampiyonluk maaşı!

Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın kazananlarından biri belli oldu. Portekizli ünlü antrenör bir Rus kanalına yapacağı 4 günlük yorumları karşılığında 2 milyon Euro kazanacak.

Bu miktar ise önceden 1.5 milyon Euro kazanırken gelen 2 şampiyonluk sonrası yeni sözleşme yenileyen Şenol Güneş'in yıllık kazancına 2.5 milyon Euro çok yakınken, Aykut Kocaman'ın yıllık geliri olan 1.5 Milyon Euro'dan ise daha fazla. Fatih Terim ise önümüzdeki seneden itibaren kulübünden yıllık 3 milyon Euro alacakken, Trabzonspor'un antrenörü Rıza Çalımbay yıllık 1 milyon Euro kazanıyor.

Jose Mourinho 2014 Dünya Kupası'nda ise Yahoo ile anlaşmasından 1 miyon Euro kazanmıştı.



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