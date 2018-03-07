4 günde şampiyonluk maaşı! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    4 günde şampiyonluk maaşı!

    4 günde şampiyonluk maaşı!

    'nun 'nda yapacağı yorumlar karşılığı alacağı para şaşırttı. Portekizli menajer 4 günde kazanağı miktarla 4 büyüklerin antrenörlerinin yıllık kazançlarını yakaladı.

    'da düzenlenecek olan 'nın kazananlarından biri belli oldu. Portekizli ünlü antrenör bir Rus kanalına yapacağı 4 günlük yorumları karşılığında 2 milyon Euro kazanacak.

    Bu miktar ise önceden 1.5 milyon Euro kazanırken gelen 2 şampiyonluk sonrası yeni sözleşme yenileyen 'in yıllık kazancına 2.5 milyon Euro çok yakınken, 'ın yıllık geliri olan 1.5 Milyon Euro'dan ise daha fazla. ise önümüzdeki seneden itibaren kulübünden yıllık 3 milyon Euro alacakken, 'un antrenörü yıllık 1 milyon Euro kazanıyor.

    2014 Dünya Kupası'nda ise Yahoo ile anlaşmasından 1 miyon Euro kazanmıştı.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler



    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:48
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