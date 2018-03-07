4 günde şampiyonluk maaşı!
Jose Mourinho'nun Dünya Kupası'nda yapacağı yorumlar karşılığı alacağı para şaşırttı. Portekizli menajer 4 günde kazanağı miktarla 4 büyüklerin antrenörlerinin yıllık kazançlarını yakaladı.
Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın kazananlarından biri belli oldu. Portekizli ünlü antrenör bir Rus kanalına yapacağı 4 günlük yorumları karşılığında 2 milyon Euro kazanacak.
Bu miktar ise önceden 1.5 milyon Euro kazanırken gelen 2 şampiyonluk sonrası yeni sözleşme yenileyen Şenol Güneş'in yıllık kazancına 2.5 milyon Euro çok yakınken, Aykut Kocaman'ın yıllık geliri olan 1.5 Milyon Euro'dan ise daha fazla. Fatih Terim ise önümüzdeki seneden itibaren kulübünden yıllık 3 milyon Euro alacakken, Trabzonspor'un antrenörü Rıza Çalımbay yıllık 1 milyon Euro kazanıyor.
Jose Mourinho 2014 Dünya Kupası'nda ise Yahoo ile anlaşmasından 1 miyon Euro kazanmıştı.
Fotomac.com.tr Dış Haberler
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 vurmak serbes q7 dokunduan kart vaybe hakemlik bitmiş
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıskançlıgı var rakip takımlarda boyle yetenek olmadıgı çin
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıslanıyorlar onun için cezayı çok veriyorler
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