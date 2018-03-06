Davide Astori'nin ölüm nedeni açıklandı! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Davide Astori'nin ölüm nedeni açıklandı!

    Davide Astori'nin ölüm nedeni açıklandı!

    La Gazetta dello Sport gazetesi geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunan Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin otopsi raporunu yayınladı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:42
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