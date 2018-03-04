Sneijder'den flaş karar!

2012/2013 sezonunun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da 4,5 yıl forma giydikten sonra sözleşmesi feshedilen ve daha sonra Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa'ya transfer olan forma giyen Hollandalı yıldızdan flaş bir karar geldi.

33 yaşındaki futbolcuyla Katar'da bir araya gelen Hollanda milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman, takımı gençleştirmek istediğini ve Sneijder'e artık kadroda yer veremeyeceğini iletti.

Sneijder de Koeman'ın bu kararı sonrası "Zaten Katar'a gittiğimde bunun milli takım kariyerim üzerinde ciddi bir etki yaratacağını tahmin etmiştim" şeklinde konuştu ve kararı saygıyla karşıladığını ifade ederek milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Hollanda milli takımının resmi twitter hesabı da Sneijder için bir teşekkür videosu yayınladı.



