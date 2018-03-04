Sneijder'den flaş karar!
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
2012/2013 sezonunun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da 4,5 yıl forma giydikten sonra sözleşmesi feshedilen ve daha sonra Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa'ya transfer olan forma giyen Hollandalı yıldızdan flaş bir karar geldi.
33 yaşındaki futbolcuyla Katar'da bir araya gelen Hollanda milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman, takımı gençleştirmek istediğini ve Sneijder'e artık kadroda yer veremeyeceğini iletti.
Sneijder de Koeman'ın bu kararı sonrası "Zaten Katar'a gittiğimde bunun milli takım kariyerim üzerinde ciddi bir etki yaratacağını tahmin etmiştim" şeklinde konuştu ve kararı saygıyla karşıladığını ifade ederek milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.
Hollanda milli takımının resmi twitter hesabı da Sneijder için bir teşekkür videosu yayınladı.
Hollanda Milli Takımı Taknik Direktörü Ronald Koeman'ın kadroda düşünmediği Wesley Sneijder milli takımı bıraktığını açıkladı. Kısa bir süre sonra Portakallar'dan Sneijder için teşekkür videosu yayınlandı.pic.twitter.com/dXeLyUDPpH— Fotomaç (@fotomac) 4 Mart 2018
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:49
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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