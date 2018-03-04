Sneijder'den flaş karar! – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'den flaş karar!

    Sneijder'den flaş karar!

    'ın eski yıldızı Wesley Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

    2012/2013 sezonunun devre arasında transfer olduğu 'da 4,5 yıl forma giydikten sonra sözleşmesi feshedilen ve daha sonra Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa'ya transfer olan forma giyen Hollandalı yıldızdan flaş bir karar geldi.

    33 yaşındaki futbolcuyla Katar'da bir araya gelen milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman, takımı gençleştirmek istediğini ve 'e artık kadroda yer veremeyeceğini iletti.

    Sneijder de Koeman'ın bu kararı sonrası "Zaten Katar'a gittiğimde bunun milli takım kariyerim üzerinde ciddi bir etki yaratacağını tahmin etmiştim" şeklinde konuştu ve kararı saygıyla karşıladığını ifade ederek milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

    Hollanda milli takımının resmi twitter hesabı da Sneijder için bir teşekkür videosu yayınladı.



    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder'den flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN