RUSYA’DA SiSTEM RESMEN ‘VAR – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    RUSYA’DA SiSTEM RESMEN ‘VAR

    RUSYA’DA SiSTEM RESMEN ‘VAR

    , VAR sistemini resmen onayladı Bu yaz ’nda kullanılacak

    AVRUPA 'da birçok ülkede kullanılan Video Hakem Sistemi (VAR), tarafından da tanındı. Futbolun kurallarını belirleyen kurum olan IFAB video hakem uygulamasının Rusya'daki 'nda kullanılmasına onay verdi. VAR'a 4 alanda başvurulacak: Verilen- verilmeyen goller, verilen-verilmeyen penaltılar, direkt kırmızı kartlar ve yanlış oyuncuya kartlar.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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