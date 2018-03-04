Pescara'da Zeman dönemi sona erdi – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'da Zeman dönemi sona erdi

    Pescara'da Zeman dönemi sona erdi

    İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi , bir dönem 'de de görev yapan ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adam Zeman'ın görevine son verildiği bildirildi.

    Çek asıllı İtalyan , ve 'nın yanı sıra Parma, Lazio, Roma, , Lecce, Brescia, Cagliari gibi takımlarda görev yaptı.

    Geçen yıl şubat ayında Pescara'nın başına geçen Zeman, takımının Serie B'ye düşmesine engel olamamıştı.

    Pescara bu sezon Serie B'de çıktığı 28 haftada topladığı 36 puanla 13. sırada yer alıyor.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:42
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