Pescara'da Zeman dönemi sona erdi
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pescara, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan teknik direktör Zdenek Zeman ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adam Zeman'ın görevine son verildiği bildirildi.
Çek asıllı İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe ve Pescara'nın yanı sıra Parma, Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Brescia, Cagliari gibi takımlarda görev yaptı.
Geçen yıl şubat ayında Pescara'nın başına geçen Zeman, takımının Serie B'ye düşmesine engel olamamıştı.
Pescara bu sezon Serie B'de çıktığı 28 haftada topladığı 36 puanla 13. sırada yer alıyor.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:42
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2 taraftara 4.5 yıl
Toplam 1
Yorum
Tamam Onlara ceza verildi lakin böyle olayları fenerin ve beşiktaşın ve diger külüplerin taraftarlarıda yaptılar ve yapıyorlar ve böyle ceza almad
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F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi
Toplam 1
Yorum
Tamam Kim gelirse gelsin gerçek bu ki fenerbahçede tek borç yükseliyor. Zor günler ve seneler
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
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Yorum
gundayad Bence önce yanındakile Tolgay'a, neden kendini yere attığını ya da, Medel'lin topa kendinin vurduğunu neden söylemediğini sorsaydı.
Pescara'da Zeman dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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