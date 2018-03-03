Acımız çok büyük

Afrin 'de başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 8 Mehmetçiğimizin acısı spor camiasında da derinden hissedildi. Acı haberin duyulmasından sonra Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm federasyonları internet sitelerinden yayınladıkları mesajlarda "Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet" dileriz, derken yaralı kahramanlarımız için şifa dileğinde bulundular. Acılı ailelere de başsağlığı mesajları gönderildi.

ASKER SELAMI VERDİLER

Türkiye Golf Turnuvası'na katılan milli golçüler de Mehmetçik için selam durdu. Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen turnuva öncesi 18'i erkek, 9'u kadın olmak üzere toplam 27 golfçü bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı destek vermek için Türk bayrağı açtılar ve asker selamı verdiler.