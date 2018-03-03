Acımız çok büyük – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Acımız çok büyük

    Acımız çok büyük

    Spor camiası ’de şehit olan kahramanlarımız için ağlıyor. Federasyonlar şehit 8 mehmetçik için mesaj yayınladı

    'de başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 8 Mehmetçiğimizin acısı spor camiasında da derinden hissedildi. haberin duyulmasından sonra , basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm federasyonları internet sitelerinden yayınladıkları mesajlarda "Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet" dileriz, derken yaralı kahramanlarımız için şifa dileğinde bulundular. Acılı ailelere de başsağlığı mesajları gönderildi.

    ASKER SELAMI VERDİLER
    Türkiye Golf Turnuvası'na katılan milli golçüler de Mehmetçik için selam durdu. 'nın Belek ilçesinde düzenlenen turnuva öncesi 18'i erkek, 9'u kadın olmak üzere toplam 27 golfçü bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı destek vermek için Türk bayrağı açtılar ve asker selamı verdiler.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:49
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