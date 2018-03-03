Acımız çok büyük
Spor camiası Afrin’de şehit olan kahramanlarımız için ağlıyor. Federasyonlar şehit 8 mehmetçik için mesaj yayınladı
Afrin 'de başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 8 Mehmetçiğimizin acısı spor camiasında da derinden hissedildi. Acı haberin duyulmasından sonra Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm federasyonları internet sitelerinden yayınladıkları mesajlarda "Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet" dileriz, derken yaralı kahramanlarımız için şifa dileğinde bulundular. Acılı ailelere de başsağlığı mesajları gönderildi.
ASKER SELAMI VERDİLER
Türkiye Golf Turnuvası'na katılan milli golçüler de Mehmetçik için selam durdu. Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen turnuva öncesi 18'i erkek, 9'u kadın olmak üzere toplam 27 golfçü bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı destek vermek için Türk bayrağı açtılar ve asker selamı verdiler.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:49
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
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Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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