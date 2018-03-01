Futbol tarihinde bir ilk – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Futbol tarihinde bir ilk

    Futbol tarihinde bir ilk

    , 'a 19 gol atınca hakem maçı yarım saat erken bitirdi

    Malatya 2'nci Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 1'inci haftasında oynanan , 'a 19 gol atınca hakem maçı 30 dakika erken bitirdi.

    Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55'inci dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60'ncı dakikada bitirdi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2'nci Amatör müsabakasında yaşandı.

    Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.
    Öte yandan ortaya çıkan 19 gollü farklı galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbol tarihinde bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN