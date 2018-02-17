Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı

maçına atananhakemliği bıraktı. Geçtiğimiz sezonmaçındaki yönetimiile Menemenlilerin tepkisini alanBaşkanı'nun, kendisinitehdit ettiğini belirterek istifa etti. Namoğlu'nun,"Menemenlilerin sana tepkisi var.üyesini gözlemci olarak göndereceğim.Bu maçtaki yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim." diye tehdit edildiğini belirtti.