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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    hakemliği bıraktı

    Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
    Memenen-Afyon maçına atanan Abdullah Yılmaz, hakemliği bıraktı. Geçtiğimiz sezon Menemen-Gümüşhane maçındaki yönetimi ile Menemenlilerin tepkisini alan Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, kendisini tehdit ettiğini belirterek istifa etti. Namoğlu'nun, "Menemenlilerin sana tepkisi var. MHK üyesini gözlemci olarak göndereceğim. Bu maçtaki yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim. Allemi cihan olsan bir daha maç alamazsın" diye tehdit edildiğini belirtti.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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