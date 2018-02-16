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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'nin aşkı kabardı!

    <a href="/index/psg?id=e5852061-6944-49ff-acc0-3187f09e8636" class="" rel="tag">PSG</a>'nin <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> aşkı kabardı!

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Germain, sezon başında etmek istediği ancak 'a kaptırdığı sevdasından vazgeçmedi. yönetimden sezon sonunda 'nin mutlaka alınmasını istedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde 'e 3-1 yenilen Saint-Germain'de Teknik Direktör faturayı savunma hattına çıkardı.

    THIAGO SILVA'YI GÖZDEN ÇIKARDI

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'da 'in konuğu olan 'de Emery savunma ikilisini Marquinhos ve Kimpempe'den kurmuş, 'yı yedek bırakmıştı. Bu hamlenin ardından Silva'yı gözden çıkardığı düşünülen Emery'nin savunmaya yeni bir lider aradığı belirtildi. İspanyol teknik adamın aradığı isimse bize çok yakın bir yerde...

    YÖNETİMDEN PEPE'NİN ALINMASINI İSTEDİ

    L'Equipe başta olmak üzere Fransız medyasında yer alan haberlere göre Emery'nin liste başında Beşiktaşlı var. , 'yi sezon başında da etmek istemiş ancak Portekizli savunmacı 'ı tercih etmişti. Emery'nin sezon sonu için yönetime talimat verdiği ve 'Pepe'yi istiyorum' dediği belirtildi.

    Sezon başında bonservissiz olarak Real Madrid'den 'a gelen Pepe, 27 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

    HABER: Serkan AKKOYUN

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:01
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