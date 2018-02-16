CANLI | Atiker Konyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başladı.



İkinci yarıdaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, düşme potasındaki rakibini geçerek zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. Kara Kartal, bugün de Konya'dan üç puan çıkarması durumunda, maç fazlasıyla Başakşehir ve F.Bahçe'yi geçerek ikinci sıraya yerleşecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi Talisca, Pepe, Oğuzhan ve Adriano sarı kart sınırında bulunuyor.



Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ömer Ali, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bourabia, Eto'o, Jahovic

DIŞARIDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, 4'er galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.





ZORLU SERİ BAŞLIYOR

16 Şubat Konyaspor-Beşiktaş (SL)

20 Şubat B. Münih-Beşiktaş (ŞL)

25 Şubat Beşiktaş-F.Bahçe (SL)

1 Mart Beşiktaş-F.Bahçe (TK)

5 Mart Trabzon-Beşiktaş (SL)

10 Mart Beşiktaş-G.Birliği (SL)

14 Mart Beşiktaş-B. Münih (ŞL)

18 Mart Başakşehir-Beşiktaş (SL)