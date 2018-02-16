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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Konya'da ofsayt tartışması

    Konya'da ofsayt tartışması

    , Konyaspor deplasmanında Atiba'nın golüyle 27. dakikada 1-0 öne geçti, atılan bu golde ofsayt tartışmaları yaşandı.

    'de 22. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maçta Beşiktaş, 27. dakikada 'ın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlük yakaladı.

    Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ceza alanı içindeki Atiba'ya çarptı ve kaleci 'yı yanıltarak ağlara gitti.

    OFSAYT TARTIŞMASI
    Beşiktaş'ın attığı bu golde Konyaspor cephesi maçın hakemi Alper Uludağ'a ofsayt itirazlarında bulundu. Yan hakem Hakan Yemişken'in tereddütsüz gol kararını veren Alper Ulusoy, itirazları dinlemedi.

    Beşiktaş'ın golünde Babel'in ayağından top çıktığı anda Atiba'nın bulunduğu nokta aşağıda yer alan görüntüde mevcut.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:46
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