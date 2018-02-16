Konya'da ofsayt tartışması
Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında Atiba'nın golüyle 27. dakikada 1-0 öne geçti, atılan bu golde ofsayt tartışmaları yaşandı.
Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ceza alanı içindeki Atiba'ya çarptı ve kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak ağlara gitti.
OFSAYT TARTIŞMASI
Beşiktaş'ın attığı bu golde Konyaspor cephesi maçın hakemi Alper Uludağ'a ofsayt itirazlarında bulundu. Yan hakem Hakan Yemişken'in tereddütsüz gol kararını veren Alper Ulusoy, itirazları dinlemedi.
Beşiktaş'ın golünde Babel'in ayağından top çıktığı anda Atiba'nın bulunduğu nokta aşağıda yer alan görüntüde mevcut.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:46
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
Konya'da ofsayt tartışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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