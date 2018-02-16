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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'ta iki şok! Yıldızlar, derbisinde yok

    Beşiktaş'ta iki şok! Yıldızlar, Fenerbahçe derbisinde yok

    'ta sarı kart ceza sınırında bulunan ve Talisca, maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Pepe ve Talisca, Beşiktaş- derbisinde sahada olamayacak.

    'in 22. haftasında Atiker - ile karşılaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı , mücdelenin ilk yarısında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    Sarı kart sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı konuma düştü. Pepe, Beşiktaş'ın ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden Talisca ise Konyaspor maçının ikinci yarısında sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Talisca da Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:48
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