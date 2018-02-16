Beşiktaş'ta iki şok! Yıldızlar, Fenerbahçe derbisinde yok
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan Pepe ve Talisca, Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Pepe ve Talisca, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.
Sarı kart sınırında bulunan Pepe, Konyaspor maçında gördüğü kartla cezalı konuma düştü. Pepe, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden Talisca ise Konyaspor maçının ikinci yarısında sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Talisca da Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:48
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
Beşiktaş'ta iki şok! Yıldızlar, Fenerbahçe derbisinde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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