Tekme atan hakeme 3 ay men!
Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain ile Nantes arasında oynanan müsabakada Nantes’ın Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a tekme atan ve kırmızı kart gösteren hakem Tony Chapron’a üç ay men cezası verildi.
45 yaşındaki hakem 2004 yılından beri Ligue 1'de düdük çalıyordu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:55
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 1
Yorum
Keskem Keske Orman bu görevi kabul etmeseydi. Eminim BJK icin kabul etti. Ama bu iki görevi yanyana yürütmek demek, aksakliklarin cogalmasi demek.
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 3
Yorum
Kontra Yunan takımına karşı bile feneri tutasım gelmiyor. Öyle nefret ettirmeyi başarıyorsunuz kendinizden...
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Eray İşcan isyanı
Toplam 19
Yorum
sakın ha Sakın ha Eray'ı kötülemeyin .Fatih hoca inadına oynatır. başımıza bela olur Lato gibi adam hala sol bek oynuyor. Eray çoook iyi kalecidir.?!
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