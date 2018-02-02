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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Tekme atan hakeme 3 ay men!

    Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain ile Nantes arasında oynanan müsabakada Nantes’ın Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a tekme atan ve kırmızı kart gösteren hakem ’a üç ay men cezası verildi.

    Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz haftalarda oynanan Paris Saint-Germain - Nantes karşılaşmasında ilginç bir olay yaşanmıştı. Maçın orta hakemi , Nantes takımında forma giyen Brezilyalı Diego Carlos'a tekme atıp, kırmızı kart ile cezalandırmıştı. Fransa Ligi Disiplin Komitesi, konuyla alakalı açıklama yaptı. Komite Chapron'a üç ay men cezası verdi.

    45 yaşındaki hakem 2004 yılından beri Ligue 1'de düdük çalıyordu.



    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:55
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