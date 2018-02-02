CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tribünlerdeki sayısı ikiye katlandı

    Tribünlerdeki kadın taraftar sayısı ikiye katlandı

    bu sezon tribünlere giden sayısı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi.

    Passolig'den yapılan açıklamaya göre, yeni ve modern statlar, hızlı ve güvenli bir şekilde statlara giriş imkanı, takımların kadrolarına dahil ettiği yıldız isimler ve saha içindeki rekabet kalitesinin yükselmesiyle ve Spor Toto 1. Lig'deki kadın seyirci sayısı da arttı.

    Geçen sezonlarda yüzde 5 olan tribünlerdeki kadın seyirci oranı, bu sezon iki katı artış göstererek yüzde 9,8 seviyesine ulaştı. Bu rakam, kadın seyirci oranında bugüne kadar yakalanan en yüksek oran oldu.

    SÜPER LİG'DE , 1. LİG'DE ESKİŞEHİRSPOR LİDER
    Passolig Kart sahibi 3,5 milyondan fazla taraftar arasında, tribünlerde potansiyelinin en yüksek takımlar, Spor Lig'de Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig'de ise oldu.

    Spor Toto Süper Lig takımları arasında bulunan en fazla kadın taraftara Beşiktaş sahip, Siyah-beyazlıların, Passolig kartı bulunan 90 bin kadın taraftarı mevcut. Beşiktaş'ı 72 bin 500 kart ile , 69 bin 100 kart ile ve 29 bin 900 kart ile takip etti.

    Spor Toto 1. Lig'de ise 7 bin 200 Passolig kart sahibi kadın taraftar ile Eskişehirspor zirvede yer alıyor. Eskişehirspor'u 3 bin 950 ve 2 bin 890 Samsunspor takip ediyor.

    EN GENÇ KADIN TARAFTAR, TRABZONSPOR TRİBÜNLERİNDE
    Passolig verilerine göre, "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında kadın taraftarların yaş ortalaması en düşüğü bordo-mavili ekibin oldu.

    "4 büyükler"in yaş ortalaması 29 olurken, bu takımlar Trabzonspor'un kadın taraftarlarının yaş ortalaması 27 olarak gerçekleşti.

    Süper Lig ve 1. Lig takımların tribünlerine bakıldığında ise Passolig kart sahibi erkeklerin yaş ortalamasının 34, kadınların ise 30 olduğu görülüyor.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünlerdeki kadın taraftar sayısı ikiye katlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN