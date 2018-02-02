Tribünlerdeki kadın taraftar sayısı ikiye katlandı

Passolig'den yapılan açıklamaya göre, yeni ve modern statlar, hızlı ve güvenli bir şekilde statlara giriş imkanı, takımların kadrolarına dahil ettiği yıldız isimler ve saha içindeki rekabet kalitesinin yükselmesiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki kadın seyirci sayısı da arttı.

Geçen sezonlarda yüzde 5 olan tribünlerdeki kadın seyirci oranı, bu sezon iki katı artış göstererek yüzde 9,8 seviyesine ulaştı. Bu rakam, kadın seyirci oranında bugüne kadar yakalanan en yüksek oran oldu.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ, 1. LİG'DE ESKİŞEHİRSPOR LİDER

Passolig Kart sahibi 3,5 milyondan fazla taraftar arasında, tribünlerde kadın taraftar potansiyelinin en yüksek takımlar, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig'de ise Eskişehirspor oldu.

Spor Toto Süper Lig takımları arasında Passolig kartı bulunan en fazla kadın taraftara Beşiktaş sahip, Siyah-beyazlıların, Passolig kartı bulunan 90 bin kadın taraftarı mevcut. Beşiktaş'ı 72 bin 500 kart ile Fenerbahçe, 69 bin 100 kart ile Galatasaray ve 29 bin 900 kart ile Trabzonspor takip etti.

Spor Toto 1. Lig'de ise 7 bin 200 Passolig kart sahibi kadın taraftar ile Eskişehirspor zirvede yer alıyor. Eskişehirspor'u 3 bin 950 Adana Demirspor ve 2 bin 890 Samsunspor takip ediyor.

EN GENÇ KADIN TARAFTAR, TRABZONSPOR TRİBÜNLERİNDE

Passolig verilerine göre, "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında kadın taraftarların yaş ortalaması en düşüğü bordo-mavili ekibin oldu.

"4 büyükler"in yaş ortalaması 29 olurken, bu takımlar Trabzonspor'un kadın taraftarlarının yaş ortalaması 27 olarak gerçekleşti.

Süper Lig ve 1. Lig takımların tribünlerine bakıldığında ise Passolig kart sahibi erkeklerin yaş ortalamasının 34, kadınların ise 30 olduğu görülüyor.