TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile futbolcusu Deniz Naki arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin bilgilerin basında yer aldığı belirtilerek, "Deniz Naki'nin, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile 10.07.2017-31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan profesyonel futbolcu sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple Deniz Naki, federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün tescilli futbolcusudur." ifadelerine yer verildi.