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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'den açıklaması

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>'den <a href="/index/deniz-naki?id=06312236-bd42-4ae6-ad13-26e4a0ce3bbe" class="" rel="tag">Deniz Naki</a> açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu (), ömür boyu men cezası verdiği 'nin, federasyon kayıtlarına göre halen 2. Lig ekiplerinden 'in oyuncusu olduğunu açıkladı.

    'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kulübü ile futbolcusu arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin bilgilerin basında yer aldığı belirtilerek, "'nin, Kulübü ile 10.07.2017-31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan profesyonel futbolcu sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple , federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Kulübünün tescilli futbolcusudur." ifadelerine yer verildi.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:34
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