Cristian Baroni 2. lige transfer oldu!
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Son olarak Brezilya 1. Lig takımlarından Gremio forması giyen 34 yaşındaki Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig ekiplerinden Sao Caetano'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'ye 2009 yılında Corinthians'tan transfer olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda 5 sezon forma giymiş, toplam 200 maçta 29 gol ve 22 asistlik performans göstermişti.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:29
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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