CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    2. lige oldu!

    <a href="/index/cristian-baroni?id=bab37202-e66b-460e-abf0-c873920b344b" class="" rel="tag">Cristian Baroni</a> 2. lige <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> oldu!

    Süper Lig'de bir dönem forması giyen , 2. Lig takımlarından 'ya oldu.

    Süper Lig'de bir dönem forması giyen , 2. Lig takımlarından 'ya oldu.

    Son olarak 1. Lig takımlarından Gremio forması giyen 34 yaşındaki , 2. Lig ekiplerinden 'ya oldu.

    'ye 2009 yılında Corinthians'tan olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda 5 sezon forma giymiş, toplam 200 maçta 29 gol ve 22 asistlik performans göstermişti.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. lige oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN