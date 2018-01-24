Spor'da yılın oscar'ı yine FOTOMAÇ'ın
Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri’nde FOTOMAÇ yine ‘Yılın Spor Gazetesi’ seçildi
Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri dün sporun ünlü isimlerinin katılımıyla Bomonti Hilton Convension'da yapılan törende sahiplerini buldu. Fotomaç yine "Yılın Spor Gaqzetesi" seçildi. Yazarımız Erman Toroğlu, Yılın en iyi spor yorumcusu seçilirken yazarlarımız Sinan Vardar da başkanı olduğu Türkiye Futbol Adamları Derneği ile Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ödülünü aldı. Fotomaç Gazetesi'nin ödülünü alan Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, konuşmasında "Tam 12 yıldır spor medyasının lideriyiz. Türkiye'nin en çok satan spor gazetesiyiz. Okurlarımızdan aldığımız destek ile her geçen gün daha da büyüyoruz, güçleniyoruz. Her çarşamba Fotomaç ile birlikte ücretsiz verdiğimiz haftalık futbol gazetemiz 10 NUMARA da futbolseverler tarafından büyük ilgi ile takip ediliyor. Bizi izlemeye devam edin! Sporda yaşanan tüm gelişmelerden önce sizin haberiniz olsun" dedi.
Yılmaz ŞENOL
Stoichkov, Kahveci ve Toshack'a alkış
Stoichkov, Kahveci ve Toshack'a alkış Stoichkov, Toshack ve Daum'un onur ödülü aldığı geceye Nihat Kahveci de katıldı. Toshack "F.Bahçe iyi, G.Saray iyi ama en büyük Beşiktaş" derken Daum'un Türkçe 'sevgili kardeşlerim' diyerek başladığı konuşması, Stoichkov'un "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" sözleri geceye katılanlardan büyük alkış aldı.
Yazarımız Sinan Vardar aldığı ödül sonrasında "Hep altyapıya önem verdim. Beni eleştirenler şimdi futbol takımlarımızı borç batağında görünce benim neden altyapı dediğimi anladılar" diye konuştu.
16. Spor Ödülleri'nde "Yılın en iyi spor Gazetesi" seçilen Fotomaç'ın ödülünü Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ceylan'ın elinden aldı.
Yılmaz ŞENOL
Stoichkov, Kahveci ve Toshack'a alkış
Stoichkov, Kahveci ve Toshack'a alkış Stoichkov, Toshack ve Daum'un onur ödülü aldığı geceye Nihat Kahveci de katıldı. Toshack "F.Bahçe iyi, G.Saray iyi ama en büyük Beşiktaş" derken Daum'un Türkçe 'sevgili kardeşlerim' diyerek başladığı konuşması, Stoichkov'un "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" sözleri geceye katılanlardan büyük alkış aldı.
Yazarımız Sinan Vardar aldığı ödül sonrasında "Hep altyapıya önem verdim. Beni eleştirenler şimdi futbol takımlarımızı borç batağında görünce benim neden altyapı dediğimi anladılar" diye konuştu.
16. Spor Ödülleri'nde "Yılın en iyi spor Gazetesi" seçilen Fotomaç'ın ödülünü Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ceylan'ın elinden aldı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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