Nuri Şahin'den Milli Takım tepkisi
Dortmund'un yıldızı Nuri Şahin milli takımı bırakmasıyla ilgili konuştu ve Yıldıray Baştürk için çağrı yaptı.
Milli Takım kariyerini sonlandıran Nuri Şahin, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.
Milli Takımı bırakmasının nedenini anlatan Nuri Şahin, ayrıca Yıldıray Baştürk için de çağrı da bulundu. Nuri Şahin, "Büyük hedefin milli takım konusunda, Türk Milli Takımı'nın turnuvalara katılması. İspanya, Almanya, İtalya gibi her turnuvaya katılıp şampiyonluğa oynacağız diye bir şey olamaz şu an. Benim Avrupa şampiyonası öncesi hedefim, Bundesliga'da 200. maçımı oynayıp turnuvaya gitmekti. Şimdiki hedefim de Dünya Kupası'na katılıp, bırakmaktı, olmadı. Buradaki 7-8 aylık süreci Nuri birkaç maç daha oynasın diye düşünmedim. Ben Nuri şahin olarak Milli Takım'a gitsem, bunun 5 tanesinde belki isim olarak Nuri oynayacak. Bir tanesinde Okay Yokuşlu oynayacak. Türk futbolu neden Yıldıray Baştürk'ten yararlanmıyor? Bu insan Ballon d'Or listesinde ilk 5'e girmiş tek Türk oyuncu. Bu insanı neden ortamlarına almıyorlar? Futbolu içinden gelenlerden iyi bilen bulamazsın. Emre Belözoğlu'nun Inter'de birlikte oynadığı oyuncuları saysak, 10 tane Ballon d'Or çıkar. Böyle insanlar katkı sağlamalı." dedi.
CENK BİZDEN DAHA BÜYÜK BİR ÖRNEK
Cenk Tosun'un Everton'a transferini de değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Cenk Tosun bizlerden daha da büyük bir örnek. Bizim gideceğimiz yol belliydi. Arda'nın dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynayacağı belliydi. Allah'ın verdiği yetenekle. Ama Cenk Almanya'dan Gaziantepspor'a transfer olarak geri adım attı. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş'a gitmedi. Çalıştı, belki akşamları tesislerde kaldı. Futbolu belki tesislerde kaldığı dönemde izleyerek öğrendi. İnanılmaz güzel hikaye, umarım bunun devamı gelir. Liverpool'da bu arada Türk marketi var, Türkiye'den zeytin götürmüş herhalde. Bana sorsun, Türk marketi var." şeklinde konuştu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:20
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'Sihirbaz' Haldun Üstünel dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UaTX Helal olsun camiaya emegi gecen herkezi topluyor, tesekkurler baskanim
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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