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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'den tepkisi

    Nuri Şahin'den Milli Takım tepkisi

    Dortmund'un yıldızı milli takımı bırakmasıyla ilgili konuştu ve için çağrı yaptı.

    kariyerini sonlandıran , TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.

    Milli Takımı bırakmasının nedenini anlatan Nuri Şahin, ayrıca için de çağrı da bulundu. Nuri Şahin, "Büyük hedefin milli takım konusunda, Türk Milli Takımı'nın turnuvalara katılması. , , gibi her turnuvaya katılıp şampiyonluğa oynacağız diye bir şey olamaz şu an. Benim Avrupa şampiyonası öncesi hedefim, Bundesliga'da 200. maçımı oynayıp turnuvaya gitmekti. Şimdiki hedefim de 'na katılıp, bırakmaktı, olmadı. Buradaki 7-8 aylık süreci Nuri birkaç maç daha oynasın diye düşünmedim. Ben Nuri şahin olarak Milli Takım'a gitsem, bunun 5 tanesinde belki isim olarak Nuri oynayacak. Bir tanesinde Okay Yokuşlu oynayacak. Türk futbolu neden Yıldıray Baştürk'ten yararlanmıyor? Bu insan Ballon d'Or listesinde ilk 5'e girmiş tek Türk oyuncu. Bu insanı neden ortamlarına almıyorlar? Futbolu içinden gelenlerden iyi bilen bulamazsın. Emre Belözoğlu'nun Inter'de birlikte oynadığı oyuncuları saysak, 10 tane Ballon d'Or çıkar. Böyle insanlar katkı sağlamalı." dedi.

    CENK BİZDEN DAHA BÜYÜK BİR ÖRNEK
    'un Everton'a transferini de değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Cenk Tosun bizlerden daha da büyük bir örnek. Bizim gideceğimiz yol belliydi. Arda'nın dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynayacağı belliydi. Allah'ın verdiği yetenekle. Ama Cenk Almanya'dan 'a olarak geri adım attı. G.Saray, F.Bahçe, 'a gitmedi. Çalıştı, belki akşamları tesislerde kaldı. Futbolu belki tesislerde kaldığı dönemde izleyerek öğrendi. İnanılmaz güzel hikaye, umarım bunun devamı gelir. 'da bu arada Türk marketi var, 'den zeytin götürmüş herhalde. Bana sorsun, Türk marketi var." şeklinde konuştu.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:20
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