Futbolun yıldızları ödül gecesinde
16. Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri bu akşam İstanbul Hilton Bomonti’de sahiplerini bulacak
STOICKOV GELDİ
Bulgar futbolunun yıldız isimlerinden Stoickov ödül töreni için Türkiye'ye geldi. Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ile objektiflerimize poz verdi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
Futbolun yıldızları ödül gecesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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