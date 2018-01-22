CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Futbolun yıldızları ödül gecesinde

    Futbolun yıldızları ödül gecesinde

    16. bu akşam İstanbul Hilton Bomonti’de sahiplerini bulacak

    Spor Türkiye tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri bugün sahiplerini bulacak. Hilton İstanbul Bomonti Conference Center'da düzenlenecek törene Stoickov, Toshack ve Daum gibi ünlü isimler katılacak.Yıldızlar geçidinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Yılın Spor Adamı' seçilirken, Trabzonspor'un Milli futbolcusu Olcay Şahan, 'Altın Ayakkabı' özel ödülünü alacak. Ampute da "Yılın Altın Adamları" ödülünün sahibi olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ında katılacağı töreni Kerem Öncel ve Başak Koç sunacak. Tören saat 20.30'dan itibaren Sports TV'den yayınlanacak.

    STOICKOV GELDİ
    Bulgar futbolunun yıldız isimlerinden Stoickov ödül töreni için Türkiye'ye geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ile objektiflerimize poz verdi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbolun yıldızları ödül gecesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN