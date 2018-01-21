Sneijder, Katar'da ilk golünü attı
Bülent Uygun’un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar ekibi Al Gharafa takımına transfer olan Sneijder ilk golünü Umm Salal'a attı. Al Gharafa karşılaşmayı 4-2 kazanırken Wesley Sneijder takımın 3. golünü kaydetti.
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