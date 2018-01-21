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    21 Ocak 2018, Pazar
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    ’dan çılgın teklif

    Liverpool’dan çılgın teklif
    PREMİER Lig'de zirve yarışı yapan takımlar arasında en fazla gol yiyen takım olan , 'nin kalecisine kanca attı. Liverpool, Jack Butland için 40 milyon poundu gözden çıkardı. Stoke City ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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