Liverpool’dan çılgın teklif
PREMİER Lig'de zirve yarışı yapan takımlar arasında en fazla gol yiyen takım olan Liverpool, Stoke City'nin kalecisine kanca attı. Liverpool, Jack Butland için 40 milyon poundu gözden çıkardı. Stoke City ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Liverpool’dan çılgın teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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