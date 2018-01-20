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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yıldızlar ’den ‘tek tek’ dönüyor

    Yıldızlar Çin’den ‘tek tek’ dönüyor
    piyasasının rakamlarını alt üst eden 'e giden yıldız futbolcular tek tek geri dönmeye başladı. Çin pazarı, hükümetin getirdiği yeni yabancı kuralından sonra frene bastı. 99 oyuncu takım değiştirirken; Çin'de 28 Şubat'ta bitecek transfer pazarında Ujah Mainz'a, Montero Sporting'e, Martinez Vilareal'e, Tevez de Boca'ya geri döndü.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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